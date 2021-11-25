«Во вратаря “Спартака” будто бы вселился Яшин». Что пишут в Италии после матча Лиги Европы
Пресса назвала красно-белых кошмаром для «Наполи».
Пресса назвала красно-белых кошмаром для «Наполи».
«Спартак» снова одержал сенсационную победу в Лиге Европы — от команды Руя Витории опять пострадал «Наполи». Благодаря победе со счётом 2:1 красно-белые возглавили турнирную таблицу группы, хотя расклады в ней по-прежнему довольно запутанные. Что же пишут в Италии после поражения лидера Серии А?
«Наполи» замёрз в Москве. «Спартак» стал для итальянского клуба настоящим кошмаром. «Наполи» снова проиграл скромной команде, которая действовала в меру своих возможностей. В первом тайме команда Спаллетти позволила сопернику получить неплохое преимущество, а сама столкнулась с прекрасной игрой Селихова. Теперь остаётся надеяться на успешный результат в заключительном туре".
«После поражения в Неаполе итальянский клуб не справился со “Спартаком” и в Москве. “Наполи”, потерявший по разным причинам нескольких футболистов, противостоял морозной погоде. Она оказала серьёзное влияние на игру команды, особенно в первом тайме. До перерыва “Спартак” забил дважды, а вратарь Селихов совершил три прекрасных спасения. Во второй половине “Наполи” вышел на поле с другим настроем и заиграл острее. Впрочем, последние минуты встречи были наполнены для гостей излишней нервозностью и разочарованием».
«Наполи» возвращается из Москвы с болезненным поражением. Можно было спокойно решить задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы, а теперь всё чертовски осложнилось. Безусловно, на результате сказались кадровые потери, но это не единственная проблема, которая была у «Наполи». Вокруг матча царила тяжёлая и ядовитая атмосфера. Всё было довольно напряжённо. После матча Спаллетти не пожал руку тренеру «Спартака», что стало поводом для критики со стороны соперника. После этого российский клуб опубликовал несколько саркастических сообщений в социальных сетях. «Наполи» неплохо провёл вторую половину встречи, однако в трёх последних матчах пропустил шесть мячей и не одержал ни одной победы. Впрочем, для выхода из группы достаточно одержать победу в последнем туре".
«Матч начался не лучшим образом. Лоботка привёз пенальти и сыграл в этом эпизоде очень неудачно. “Наполи” пропустил быстрый гол, но у меня было ощущение, что команда быстро исправит положение. Правда, во вратаря “Спартака” будто бы вселился Яшин, и он не позволил гостям сравнять счёт. Второй пропущенный мяч стал следствием просчёта Кулибали — лучшего защитника “Наполи”. Такие вещи происходят, но неаполитанцы дорого заплатили за свои ошибки. У гостей были шансы, чтобы сравнять счёт после перерыва, но и здесь голкипер соперника сыграл здорово».
«Куда делся тот “Наполи”, которым мы восхищались на старте сезона? Понятно, что у команды много потерь, но раньше она казалась безукоризненной. Начало матча просто ужасное — Лоботка нарушил правила в своей штрафной уже на 1-й минуте. “Наполи” допускал много ошибок, и “Спартак” легко сдерживал атаки соперника. Второй пропущенный мяч стал следствием нескольких ошибок: Руй позволил легко обыграть себя, а Кулибали проиграл позиционную борьбу Соболеву. После перерыва “Наполи” играл острее, но этого оказалось мало. Неприятное послевкусие. Это поражение может стать для команды Спаллетти фатальным».
«Селихов совершил три чудо-спасения менее чем за полчаса. Его сейв при счёте 1:0 оказал немаловажное значение. Победа “Спартака” — заслуга вратаря и Соболева. Нападающий хорошо структурирован, но также техничен и быстр. Он вёл борьбу со всеми и при этом знал, где нужно находиться. Заслуженно оформил дубль. Лучший футболист матча. Мозес просто ошеломил Руя, выиграв противостояние на фланге. Именно африканец сделал голевую передачу, когда Соболев сделал дубль».
Кирилл Закатченко