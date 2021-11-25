«Во вратаря “Спартака” будто бы вселился Яшин». Что пишут в Италии после матча Лиги Европы

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«Спартак» снова одержал сенсационную победу в Лиге Европы — от команды Руя Витории опять пострадал «Наполи». Благодаря победе со счётом 2:1 красно-белые возглавили турнирную таблицу группы, хотя расклады в ней по-прежнему довольно запутанные. Что же пишут в Италии после поражения лидера Серии А?

Gazzetta dello Sport назвала московский клуб настоящим кошмаром для «Наполи».

«Наполи» замёрз в Москве. «Спартак» стал для итальянского клуба настоящим кошмаром. «Наполи» снова проиграл скромной команде, которая действовала в меру своих возможностей. В первом тайме команда Спаллетти позволила сопернику получить неплохое преимущество, а сама столкнулась с прекрасной игрой Селихова. Теперь остаётся надеяться на успешный результат в заключительном туре".

Издание Tuttosport считает, что на игру «Наполи» оказала большое влияние морозная погода.

«После поражения в Неаполе итальянский клуб не справился со “Спартаком” и в Москве. “Наполи”, потерявший по разным причинам нескольких футболистов, противостоял морозной погоде. Она оказала серьёзное влияние на игру команды, особенно в первом тайме. До перерыва “Спартак” забил дважды, а вратарь Селихов совершил три прекрасных спасения. Во второй половине “Наполи” вышел на поле с другим настроем и заиграл острее. Впрочем, последние минуты встречи были наполнены для гостей излишней нервозностью и разочарованием».

Журналист Лука Маркетти не обошёл стороной эпизод после финального свистка, когда главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отказался от рукопожатия с Виторией.

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«Наполи» возвращается из Москвы с болезненным поражением. Можно было спокойно решить задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы, а теперь всё чертовски осложнилось. Безусловно, на результате сказались кадровые потери, но это не единственная проблема, которая была у «Наполи». Вокруг матча царила тяжёлая и ядовитая атмосфера. Всё было довольно напряжённо. После матча Спаллетти не пожал руку тренеру «Спартака», что стало поводом для критики со стороны соперника. После этого российский клуб опубликовал несколько саркастических сообщений в социальных сетях. «Наполи» неплохо провёл вторую половину встречи, однако в трёх последних матчах пропустил шесть мячей и не одержал ни одной победы. Впрочем, для выхода из группы достаточно одержать победу в последнем туре".

Футбольный тренер Серсе Косми после игры расхваливал вратаря красно-белых Александра Селихова.

«Матч начался не лучшим образом. Лоботка привёз пенальти и сыграл в этом эпизоде очень неудачно. “Наполи” пропустил быстрый гол, но у меня было ощущение, что команда быстро исправит положение. Правда, во вратаря “Спартака” будто бы вселился Яшин, и он не позволил гостям сравнять счёт. Второй пропущенный мяч стал следствием просчёта Кулибали — лучшего защитника “Наполи”. Такие вещи происходят, но неаполитанцы дорого заплатили за свои ошибки. У гостей были шансы, чтобы сравнять счёт после перерыва, но и здесь голкипер соперника сыграл здорово».

Tuttonapoli.net сетует, что сейчас «Наполи» непохож на ту команду, что играла в первых турах Серии А.

«Куда делся тот “Наполи”, которым мы восхищались на старте сезона? Понятно, что у команды много потерь, но раньше она казалась безукоризненной. Начало матча просто ужасное — Лоботка нарушил правила в своей штрафной уже на 1-й минуте. “Наполи” допускал много ошибок, и “Спартак” легко сдерживал атаки соперника. Второй пропущенный мяч стал следствием нескольких ошибок: Руй позволил легко обыграть себя, а Кулибали проиграл позиционную борьбу Соболеву. После перерыва “Наполи” играл острее, но этого оказалось мало. Неприятное послевкусие. Это поражение может стать для команды Спаллетти фатальным».

Tuttomercatoweb уделил внимание лучшим футболистам в составе «Спартака».

«Селихов совершил три чудо-спасения менее чем за полчаса. Его сейв при счёте 1:0 оказал немаловажное значение. Победа “Спартака” — заслуга вратаря и Соболева. Нападающий хорошо структурирован, но также техничен и быстр. Он вёл борьбу со всеми и при этом знал, где нужно находиться. Заслуженно оформил дубль. Лучший футболист матча. Мозес просто ошеломил Руя, выиграв противостояние на фланге. Именно африканец сделал голевую передачу, когда Соболев сделал дубль».