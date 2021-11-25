Джейми Каррагер: «Месси, Мбаппе и Неймар — пассажиры. “ПСЖ” не выиграет ЛЧ»

«Возьмем, к примеру, четыре команды, одна из которых, как по мне, выиграет Лигу чемпионов — “Ман Сити”, “Ливерпуль”, “Челси” или “Бавария”, — у них нет пассажиров. У “ПСЖ” три пассажира [Месси-Мбаппе-Неймар]. У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких шансов.



В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси в определенной степени, ему 34 года, он должен беречь себя на определенные моменты. Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против топового “Ман Сити”. Ходить по полю — не для меня. Я просто не могу смириться. Мне все равно, насколько они хороши, они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли.



Я это говорил и о Роналду, но, по крайней мере, он забивает голы. Роналду — пассажир без мяча, его голы компенсируют это. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов», — сказал Каррагер в эфире Paramount Plus.