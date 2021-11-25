«ПСЖ» и Зидан ведут переговоры о работе со следующего сезона
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».
По данным Le Parisien, парижский клуб в течение последних нескольких недель вел переговоры с французом, чтобы тот сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера.
При этом «ПСЖ» намерен назначить Зидана к следующему сезону, переговоры идут в этом ключе.
Ранее сообщалось, что Зидан не хочет приходить в клуб посреди сезона и намерен выдержать паузу перед возвращением к тренерской работе.