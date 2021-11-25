«Зенит» намного трусливее «Спартака» в Европе. Почему так?

Давайте честно: после жеребьёвки Лиги Европы никто не верил в «Спартак». А нынешнее положение в группе перед последним туром казалось фантастикой. Когда определились соперники, команда уже валилась в РПЛ, а Рую Витории искали замену. Самый позитивный прогноз — борьба с «Легией» за Лигу Конференций.

Видно, что «Спартаку» не страшно

Но после поражения в первом же матче и об этом забыли. «Спартак» справедливо списали. А потом они неожиданно включились и зарубились с топами. Победа в гостях над «Наполи», дикий по драматургии, хоть и проигранный матч в Москве с «Лестером», ничья в Англии. Казалось, в ответном матче Спаллетти уничтожит Виторию. Но в итоге «Спартак» вновь победил, а итальянец позорно убежал в раздевалку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWqwCUYL0fd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWqwCUYL0fd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWqwCUYL0fd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное визуальное впечатление от игры «Спартака» в этой Лиге чемпионов — отсутствие страха. Им всё равно кто перед ними — лидер чемпионата Италии или недавний чемпион Англии. Витория, вероятно, даже не пытается загрузить команду тактикой, а игроки выходят и дерутся за результат. Играют так, как умеют — бегут при любой возможности вперед, бьют из всех позиций, забивают, пропускают, а болельщики видят искренний футбол, от которого кайфуешь.

Да, разница в классе велика. И наверняка если бы «Спартак» подстраивался под соперника, играл вторым номером и неуверенно подходил к штрафной, команду стёрли бы. Но Витория нашёл нужные слова и объяснил, что главное в играх с грандами. Те же самые футболисты, которые еле-еле обыгрывают «Уфу», проваливаются почти против всех, в еврокубках показывают не только результат, но и классный футбол.

«Надо кайфовать от футбола»

Эмоции от победы «Спартака» воспринимаются на диссонансе с выступлением «Зенита». Особенно в последнем матче с «Мальмё». Никто не осуждает Питер за поражение в Лондоне, хоть и с закрытой игрой. То же самое в домашнем матче с «Ювентусом» — могли зацепить ничью, но не повезло. Никаких проблем, так бывает. Но второй матч со шведами — мрак. Особенно первый тайм, где зенитовцы трусливо катали мяч, боясь пропустить. После перерыва стало чуть лучше, но всё равно ощущалась зажатость и страх. А в голове наверняка сидела мысль — главное, не получить в свои ворота ещё.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWoiSZJNN_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWoiSZJNN_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWoiSZJNN_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Какой футбол вы ожидаете, когда команда настолько в себе не уверена? Когда уже со всеми соперниками играет в три защитника и словно боится отступить от сформировавшихся принципов? Не утверждаю, что это плохо. Безумный футбол Витории не даёт результата в РПЛ. Но ощущение, что именно солидного и немного сумасшедшего футбола не хватает «Зениту» в Лиге чемпионов: команда не готова рисковать, играть первым номером, на классе.

И, судя по всему, проблемы идут именно из головы. Вы уже наверняка прочитали слова Ракицкого после матча, который утвердительно ответил на вопрос про боязнь игроков за результат. И он подчеркивает: надо что-то менять. Семак с ним в принципе согласен в поиске проблемы. Но как это изменить он, видимо, пока не понимает.

У нас есть молодые игроки, есть те, кто с давлением не справляются. Не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин сложных матчей на выезд Сергей Семак главный тренер футбольного клуба «Зенит»

Самое грустное, что проблема с менталитетом — абсолютно не новая история. Ещё летом и в начале осени я говорил с Ракицким, Ловреном, тренером команды Вильямом Де Оливейра о психологии в Лиге чемпионов. Они видели эту проблему ключевой. Но за пять матчей «Зенит» с ней не справился.

Наша главная проблема — игра с большими командами. Если покажем свой футбол — атакующий, агрессивный — всё может получиться. Может, ещё дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всё будет в норме. Нам под силу выйти из группы. У нас всё хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы Ярослав Ракицкий защитник футбольного клуба «Зенит»

Дальше Ловрен — про те же ментальные проблемы.

«Причин неудач в Лиге чемпионов много. И о них можно говорить долго. Мы играем в чемпионате России, побеждаем конкурентов, иногда в серьёзной борьбе, но Лига чемпионов — другой уровень. В России мы можем пропустить первыми, но почти всегда уверены, что скоро отыграемся. Поэтому ценность того же пропущенного гола уменьшается. В Лиге чемпионов всё совсем по-другому. Мы пропускаем и, имея лучшую атаку в России, не можем отыграться. И всё — три очка у соперника.



Единственный выход, на мой взгляд — максимальная концентрация. В каждом матче, на каждой тренировке мы должны выкладываться на 100 процентов. Нужно забыть о том, что существуют сильные и слабые соперники. Все они для нас — топ-уровень. Нужно играть каждую игру в чемпионате и Лиге чемпионов как последнюю. Только в этом случае получится изменить менталитет и добиться результата», — слова из осени 2021-го.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV0MxJcoUXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV0MxJcoUXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV0MxJcoUXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И последнее — Вильям де Оливейра. Он единственный, кто указал психологию не как основную причину.

«В РПЛ не всегда есть возможность играть с высокой интенсивностью. У нас есть команды из второй восьмёрки, которые могут всем составом встать в обороне, и, как следствие, уже не получается интенсивная игра. Это не критика, а реальность: я там был, могу их понять и знаю, насколько важен результат, который влияет на уровень всей лиги. Поэтому нашим командам сложнее в еврокубках: не получается держать высокий темп все 90 минут. У нас были хорошие отрезки в некоторых матчах Лиги чемпионов, но это именно отрезки. И наша команда понимает, что надо максимально работать на каждом занятии и в каждой игре выкладываться на все 100% от первой до последней минуты. Тогда в Лиге чемпионов будет легче держать игру на протяжении всего матча», — сказал он пару месяцев назад.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWoZzjyNdiE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWoZzjyNdiE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWoZzjyNdiE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первые три матча «Зенита» в этой Лиге чемпионов дали повод думать, что ситуация меняется: закрытая, но не трусливая игра с топами и победа над «Мальмё». Потом всё сломалось — сначала «Ювентус» разбил тактику Семака, а за игру со шведами наверняка было стыдно не только Владимиру Быстрову.

У «Зенита» остался матч с «Челси», где уже ничего не решается. Там можно сыграть в своё удовольствие. И это хорошая возможность для Семака показать, каким может быть «Зенит» в Европе: смелым и искренним или трусливым и зажатым.