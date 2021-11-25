«Моментами, нам было тяжело». Тренер «Базеля» разобрал победу, высказался о камбэке и оценил игру «Кайрата»

— Вы произвели сразу три замены, это стратегический план или реакция на игру, вы уступали 1:2?

— Это не было запланировано — все шло от игры. Думаю, те игроки, вышедшие на замену, внесли свой вклад и мы смогли отреагировать на отставание.

— Можно ли сказать, что «Кайрат» играл качественнее по сравнению с первым матчем в Базеле?

— Этого следовало ожидать. Я видел все игры «Кайрата» в Лиге конференций. Команда играла лучше. Думаю, «Кайрат» мог выиграть в матче с Карабахом?

— А сегодня не мог выиграть?

— У вас было два раза преимущество сначала 1:0, потом 2:1. Моментами нам было тяжело. Думаю, мы правильно сделали замены.

— Мы наблюдали за разминкой и увидели хороший контроль мяча и комбинации благодаря которым вскрывали оборону и забили гол. Это с разминки сразу идет моделирование на игру?

— Мы постарались привнести в свои действия все, что наигрывали до матча. Все, что ребята делали на флангах претворили в игру.

Хочу поблагодарить за гостеприимство. Желаем «Кайрату» всего наилучшего.