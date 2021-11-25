Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Галатасарай
Марсель
41
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Локомотив
Лацио
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мидтьюлланн
Брага
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Лудогорец
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Байер
Селтик
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бетис
Ференцварош
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З
Генк
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХИК
Алашкерт
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр
Фейеноорд
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Маккаби Хайфа
Унион Б
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линколн
Копенгаген
04
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Слован Бр
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мура
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ренн
Витесс
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
Омония
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брённбю
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Анортосис Фамагуста
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Раннерс
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
АЗ
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Базель
23
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Партизан
10
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
306:0! Россия разгромила Кипр
22:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Судейство? Не могу подобрать слова, так нельзя». Бердыев — о матче с «Базелем» и выходе Сейдахмета

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев высказался о прошедшем матче группового этапа Лиги конференций с «Базелем», сообщает корреспондент Vesti.kz. Алматинцы уступили с минимальным счетом — 2:3.

Базель
КайратЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Кайрат"

— Курбан Бекиевич, ваш комментарий по игре.

— Если говорить о матче в Базеле и сегодня — безусловно есть прогресс. Играли на равных, но исполнительское мастерство «Базеля» выше. Благодарен ребятам за самоотдачу. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.

Также хочу сказать, что это был первый матч в Казахстане, приуроченный к бережному отношению к экологии. Надеюсь, мы подадим пример молодому поколению, с большим вниманием относиться к природе и земле, на которой мы живем.

— Еще никогда за период работы в «Кайрате» не приходилось видеть вашу столь эмоциональную реакцию на решения судьи, вы считаете, что он допускал грубые ошибки?

— Теперь я имею представление о грузинском судействе. Не могу подобрать слова, так нельзя. Пенальти в наши ворота — там ничего не было. Я не оправдываю результат судейством, ни в коем случае, просто это факт.

— Довольны ли вы тем, как вошли в игру Шушеначев, Алыкулов и Сейдахмет?

— В целом, да, неплохо сыграли. Но были ошибки в простых ситуациях. Но, если бы не финал Кубка Казахстана, эти замены, возможно, не производились бы.

«Кайрат» по итогам пяти матчей в групповом этапе Лиги конференций набрал один балл, «Базель» имеет в своем активе 11 очков. Заключительный матч в ЛК алматинцы проведут 9 декабря на выезде против «Омонии».

Кайрат
2:3
Первый тайм: 1:1
Базель
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь