Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.11
Рейнджерс
Спарта П
20
Футбол. Еврокубки
25.11
Брённбю
Лион
13
Футбол. Еврокубки
25.11
ПСВ
Штурм
20
Футбол. Еврокубки
25.11
Монако
Реал Сосьедад
21
Футбол. Еврокубки
25.11
Лестер
Легия
31
Футбол. Еврокубки
25.11
Олимпиакос П
Фенербахче
10
Футбол. Еврокубки
25.11
Айнтрахт Ф
Антверпен
22
Футбол. Еврокубки
25.11
Маккаби Тель-Авив
ЛАСК
01
Футбол. Еврокубки
25.11
Анортосис Фамагуста
Гент
10
Футбол. Еврокубки
25.11
Рома
Заря Лг
40
Футбол. Еврокубки
25.11
Буде-Глимт
ЦСКА Сф
20
Футбол. Еврокубки
25.11
Раннерс
ЧФР
21
Футбол. Еврокубки
25.11
Яблонец
АЗ
11
Футбол. Еврокубки
25.11
Галатасарай
Марсель
42
Футбол. Еврокубки
25.11
Локомотив
Лацио
03
Футбол. Еврокубки
25.11
Мидтьюлланн
Брага
32
Футбол. Еврокубки
25.11
Црвена Звезда
Лудогорец
10
Футбол. Еврокубки
25.11
Байер
Селтик
32
Футбол. Еврокубки
25.11
Бетис
Ференцварош
20
Футбол. Еврокубки
25.11
Динамо З
Генк
11
Футбол. Еврокубки
25.11
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед
02
Футбол. Еврокубки
25.11
ХИК
Алашкерт
10
Футбол. Еврокубки
25.11
Славия Пр
Фейеноорд
22
Футбол. Еврокубки
25.11
Маккаби Хайфа
Унион Б
01
Футбол. Еврокубки
25.11
Линколн
Копенгаген
04
Футбол. Еврокубки
25.11
Слован Бр
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
25.11
Мура
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Еврокубки
25.11
Ренн
Витесс
33
Футбол. Еврокубки
25.11
Карабах
Омония
22
Футбол. Еврокубки
25.11
Кайрат
Базель
23
Футбол. Еврокубки
25.11
Флора
Партизан
10
Все события
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
25 ноября, источник: ТАСС

«Байер» и «Вест Хэм» вышли в ⅛ финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 25 ноября. Германский «Байер» и английский «Вест Хэм» обеспечили себе выход в ⅛ финала футбольной Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.

Байер
Вест Хэм ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Байер» на своем поле обыграл шотландский «Селтик» со счетом 3:2, в другом матче группы G испанский «Бетис» со счетом 2:0 переиграл венгерский «Ференцварош». «Байер» обеспечил себе первое место в группе с 13 очками, второе место занимает «Бетис» (10 очков), третье — «Селтик» (6), четвертое — «Ференцварош» (0). «Байер» сыграет в ⅛ финала Лиги Европы, «Бетис» — в плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы, "Селтик — в плей-офф Лиги конференций.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа G, 25.11.2021, 20:45

Байер3Селтик2

«Вест Хэм» в матче группы Н со счетом 2:0 обыграл австрийский «Рапид», в другой игре группы хорватское «Динамо» сыграло вничью с бельгийским «Генком» (1:1). «Вест Хэм» занимает первое место (13 очков), далее идут «Динамо» (7), «Генк» (5) и «Рапид» (3).

В группе F сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла болгарский «Лудогорец», португальская «Брага» проиграла датскому «Мидтьюлланну» (2:3). «Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу (10 очков), далее идут «Брага» (9), «Мидтьюлланн» (8) и «Лудогорец» (1).

Матчи раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы пройдут 17 и 24 февраля. Встречи ⅛ финала турнира состоятся 10 и 17 марта. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.

Рапид В
0:2
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь