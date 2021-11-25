«Байер» и «Вест Хэм» вышли в ⅛ финала футбольной Лиги Европы

«Байер» на своем поле обыграл шотландский «Селтик» со счетом 3:2, в другом матче группы G испанский «Бетис» со счетом 2:0 переиграл венгерский «Ференцварош». «Байер» обеспечил себе первое место в группе с 13 очками, второе место занимает «Бетис» (10 очков), третье — «Селтик» (6), четвертое — «Ференцварош» (0). «Байер» сыграет в ⅛ финала Лиги Европы, «Бетис» — в плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы, "Селтик — в плей-офф Лиги конференций.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа G, 25.11.2021, 20:45 Байер 3 Селтик 2

«Вест Хэм» в матче группы Н со счетом 2:0 обыграл австрийский «Рапид», в другой игре группы хорватское «Динамо» сыграло вничью с бельгийским «Генком» (1:1). «Вест Хэм» занимает первое место (13 очков), далее идут «Динамо» (7), «Генк» (5) и «Рапид» (3).

В группе F сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла болгарский «Лудогорец», португальская «Брага» проиграла датскому «Мидтьюлланну» (2:3). «Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу (10 очков), далее идут «Брага» (9), «Мидтьюлланн» (8) и «Лудогорец» (1).