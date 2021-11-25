«Байер» и «Вест Хэм» вышли в ⅛ финала футбольной Лиги Европы
ТАСС, 25 ноября. Германский «Байер» и английский «Вест Хэм» обеспечили себе выход в ⅛ финала футбольной Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.
ТАСС, 25 ноября. Германский «Байер» и английский «Вест Хэм» обеспечили себе выход в ⅛ финала футбольной Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа турнира.
«Байер» на своем поле обыграл шотландский «Селтик» со счетом 3:2, в другом матче группы G испанский «Бетис» со счетом 2:0 переиграл венгерский «Ференцварош». «Байер» обеспечил себе первое место в группе с 13 очками, второе место занимает «Бетис» (10 очков), третье — «Селтик» (6), четвертое — «Ференцварош» (0). «Байер» сыграет в ⅛ финала Лиги Европы, «Бетис» — в плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы, "Селтик — в плей-офф Лиги конференций.
«Вест Хэм» в матче группы Н со счетом 2:0 обыграл австрийский «Рапид», в другой игре группы хорватское «Динамо» сыграло вничью с бельгийским «Генком» (1:1). «Вест Хэм» занимает первое место (13 очков), далее идут «Динамо» (7), «Генк» (5) и «Рапид» (3).
В группе F сербская «Црвена Звезда» со счетом 1:0 обыграла болгарский «Лудогорец», португальская «Брага» проиграла датскому «Мидтьюлланну» (2:3). «Црвена Звезда» возглавляет турнирную таблицу (10 очков), далее идут «Брага» (9), «Мидтьюлланн» (8) и «Лудогорец» (1).
Матчи раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы пройдут 17 и 24 февраля. Встречи ⅛ финала турнира состоятся 10 и 17 марта. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.