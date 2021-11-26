Семин прокомментировал крупное поражение «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы

«Локомотив» в четверг в Москве на «РЖД-Арене» потерпел разгромное поражение от «Лацио» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После этой игры железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка. При этом команда под руководством немецкого специалиста сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги конференций.

«Создать все очень сложно, а разрушить — легко. Больше комментариев нет», — заявил Семин. На вопрос о том, является ли поражение «Локомотива» от «Лацио» тренерским, собеседник агентства заявил: «Я уже сказал об этом».

Семину 74 года, он тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок России и трижды — суперкубок страны.