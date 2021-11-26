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00:19 (мск), источник: ТАСС

Семин прокомментировал крупное поражение «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин после поражения команды от итальянского «Лацио» на групповом этапе Лиги Европы заявил, что разрушить созданное легко. Такое мнение Семин высказал ТАСС.

Локомотив
ЛациоЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в четверг в Москве на «РЖД-Арене» потерпел разгромное поражение от «Лацио» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После этой игры железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка. При этом команда под руководством немецкого специалиста сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги конференций.

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«Создать все очень сложно, а разрушить — легко. Больше комментариев нет», — заявил Семин. На вопрос о том, является ли поражение «Локомотива» от «Лацио» тренерским, собеседник агентства заявил: «Я уже сказал об этом».

Семину 74 года, он тренировал «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок России и трижды — суперкубок страны.

Перед заключительным туром группового этапа первое место в группе E Лиги Европы занимает турецкий «Галатасарай» (11 очков), далее идут «Лацио» (8), французский «Марсель» (4) и «Локомотив» (2). В последнем туре 9 декабря железнодорожники на выезде сыграют с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай». Российская команда получит право сыграть в плей-офф Лиги конференций, если обыграет французскую команду.

Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:0
Лацио
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