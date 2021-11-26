17-летний вратарь «Локомотива» пытался запутать Иммобиле во время исполнения пенальти

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Молодой вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков во время исполнения пенальти в свои ворота пытался запутать форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле в матче группового этапа Лиги Европы.

17-летний голкипер, для которого этот матч стал дебютным в еврокубках, рукой показал Иммобиле, куда он будет прыгать. Нападающий пробил в тот угол, в который показывал россиянин, однако сам вратарь прыгнул в противоположную сторону. Итальянец, празднуя гол, жестом указал на мяч в сетке.

Через семь минут Иммобиле удвоил преимущество своей команды также забив с 11-метровой отметки. До разгромного счет довел испанский полузащитник итальянского клуба Педро.

Таким образом, после пяти матчей «Локомотив» остается на последнем месте в группе E, имея в активе два очка. «Лацио» располагается на второй строчке, набрав восемь баллов. Возглавляет таблицу турецкий «Галатасарай», добывший 11 очков. На третьей позиции находится французский «Марсель».