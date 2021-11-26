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01:27 (мск), источник: ТАСС

Передача Головина помогла «Монако» обыграть «Реал Сосьедад» и выйти в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 26 ноября. «Монако» на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и досрочно вышел в ⅛ финала турнира.

Монако
Реал СосьедадЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кевин Фолланд (28-я минута) и Юссуф Фофана (38). У проигравших отличился Александер Исак (35). На 89-й минуте Фофана был удален с поля, получив прямую красную карточку.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей и был заменен в компенсированное время. В нынешнем сезоне он провел 17-й матч за монегасков во всех турнирах, забив три мяча и сделав четыре голевые передачи.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа B, 25.11.2021, 23:00

ПСВ2Штурм0

В другом матче группы В нидерландский ПСВ со счетом 2:0 обыграл австрийский «Штурм». «Монако» набрал 11 очков после пяти матчей и обеспечил себе первое место в группе, дающее право сыграть в ⅛ финала Лиги Европы. Второе место занимает ПСВ (8 очков), третье — «Реал Сосьедад» (6), четвертое — «Штурм» (1). В заключительном туре 9 декабря «Монако» на выезде сыграет со «Штурмом», «Реал Сосьедад» примет ПСВ.

Команда, которая займет второе место, сыграет в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Матчи раунда плей-офф пройдут 17 и 24 февраля. Встречи ⅛ финала турнира состоятся 10 и 17 марта. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.

В других матчах игрового дня германский «Айнтрахт» дома сыграл вничью с бельгийским «Антверпеном» (2:2), турецкий «Фенербахче» в гостях уступил греческому «Олимпиакосу» (0:1), датский «Брондбю» дома проиграл французскому «Лиону» (1:3), чешская «Спарта» на выезде уступила шотландскому «Рейнджерс» (0:2). «Айнтрахт» лидирует в группе D с 11 очками, далее идут «Олимпиакос» (9 очков), «Фенербахче» (5) и «Антверпен» (2). «Лион» лидирует в группе A, имея в активе 15 очков, далее идут «Рейнджерс» (7), «Спарта» (4) и «Брондбю» (2).

Монако
2:1
Первый тайм: 2:1
Реал Сосьедад
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