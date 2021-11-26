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01:31 (мск), источник: ТАСС

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл болгарский ЦСКА в матче Лиги конференций

ТАСС, 26 ноября. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» со счетом 2:0 на своем поле обыграл болгарский ЦСКА из Софии в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги конференций.

Буде-Глимт
ЦСКА Сф
Рома
Заря ЛгЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Сондре Фет (25-я минута) и Эрик Ботхейм (85).

Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин. Он был вызван в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира на чемпионат мира с командами Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но на поле не появился.

Футбол

Лига конференций 2021/2022
Группа C, 25.11.2021, 23:00

Рома4Заря Лг0

В другом матче группы С итальянская «Рома» разгромила украинскую «Зарю» со счетом 4:0. «Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу с 11 очками, далее идут «Рома» (10), «Заря» (6) и ЦСКА (1). В заключительном туре 9 декабря «Будё-Глимт» на выезде сыграет с «Зарей», ЦСКА примет «Рому».

«Будё-Глимт» и «Рома» продолжат борьбу в Лиге конференций. Лучшая команда группы сыграет в ⅛ финала турнира, а команда, занявшая второе место, — в раунде плей-офф за право сыграть в ⅛ финала.

Шесть клубов вышли в ⅛ финала Лиги конференций

В группе А австрийский ЛАСК со счетом 1:0 обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива, финский ХИК с таким же счетом победил армянский «Алашкерт». Первое место в таблице занимает ЛАСК (13 очков), далее идут «Маккаби» (10), ХИК (6) и «Алашкерт» (0). В группе В кипрский «Анортосис» со счетом 1:0 обыграл бельгийский «Гент», эстонская «Флора» с таким же счетом переиграла сербский «Партизан». На первом месте идет «Гент» (10 очков), далее располагаются «Партизан» (7), «Флора» (5) и «Анортосис» (5).

Футбол

Лига конференций 2021/2022
Группа D, 25.11.2021, 23:00

Яблонец1АЗ1

В группе D нидерландский АЗ сыграл вничью с чешским «Яблонцем» (1:1), датский «Раннерс» переиграл румынский ЧФР (2:1). Первое место в турнирной таблице занимает АЗ (11 очков), далее идут «Раннерс» (7), «Яблонец» (6) и ЧФР (1). В группе Е нидерландский «Фейенорд» сыграл вничью с чешской «Славией» (2:2), германский «Унион» обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы (1:0). На первом месте идет «Фейенорд» (11 очков), далее располагаются «Славия» (7), «Унион» (6) и «Маккаби» (4).

«Копенгаген» в матче группы F разгромил «Линкольн» из Гибралтара со счетом 4:0, словацкий «Слован» сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0), Первое место занимает «Копенгаген»(11 очков), далее идут «Слован» (8), ПАОК (8) и «Линкольн» (0). в группе G французский «Ренн» сыграл вничью с нидерландским «Витессом» (3:3), английский «Тоттенхэм» проиграл словенской «Муре» (1:2). «Ренн» идет на первом месте (11 очков), далее располагаются «Тоттенхэм» (7), «Витесс» (7) и «Мура» (3).

В группе Н швейцарский «Базель» обыграл казахстанский «Кайрат» (3:2), азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с кипрской «Омонией» (2:2). В турнирной таблице первое место занимает «Базель» (11 очков), далее идут «Карабах» (11), «Омония» (3) и «Кайрат» (1).

Места в ⅛ финала Лиги конференций себе гарантировали АЗ, «Фейенорд», «Ренн», «Копенгаген», «Гент» и ЛАСК.

Буде-Глимт
2:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА Сф
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