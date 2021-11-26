Футболисты «Лестера» обыграли «Легию» в матче Лиги Европы

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Патсон Дака (11-я минута), Джеймс Мэддисон (21) и Уилфред Ндиди (33). Арбитр встречи на 26-й минуте принял решение назначить пенальти в ворота английской команды из-за игры рукой в своей штрафной площади Ндиди. Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отразил 11-метровый удар, однако защитник «Легии» Филип Младенович был точен на добивании.

«Лестер» и «Легия» выступают в группе С вместе с итальянским «Наполи» и московским «Спартаком». Российский клуб победил в среду дома «Наполи» со счетом 2:1. «Лестер» возглавил квартет, набрав восемь очков. «Спартак» расположился на второй строчке (7 очков), далее идут «Наполи» (7) и «Легия» (6).