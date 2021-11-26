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01:19 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Лестера» обыграли «Легию» в матче Лиги Европы

ТАСС, 26 ноября. Английский футбольный клуб «Лестер» победил польскую «Легию» со счетом 3:1 в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Лестере.

Лестер
Легия
Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «Лестера» забитыми мячами отметились Патсон Дака (11-я минута), Джеймс Мэддисон (21) и Уилфред Ндиди (33). Арбитр встречи на 26-й минуте принял решение назначить пенальти в ворота английской команды из-за игры рукой в своей штрафной площади Ндиди. Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель отразил 11-метровый удар, однако защитник «Легии» Филип Младенович был точен на добивании.

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«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве

«Лестер» и «Легия» выступают в группе С вместе с итальянским «Наполи» и московским «Спартаком». Российский клуб победил в среду дома «Наполи» со счетом 2:1. «Лестер» возглавил квартет, набрав восемь очков. «Спартак» расположился на второй строчке (7 очков), далее идут «Наполи» (7) и «Легия» (6).

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» сыграет на выезде с «Наполи», «Легия» примет «Спартак», обе встречи состоятся 9 декабря. Победа в игре с «Легией» гарантирует «Спартаку» попадание в плей-офф Лиги Европы. В случае ничьи «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы, если «Наполи» потеряет очки во встрече с «Лестером». При поражении «Спартака» от польской команды и проигрыше «Наполи» московская команда займет третью строчку и отправится в плей-офф Лиги конференций.

Лестер
3:1
Первый тайм: 3:1
Легия
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