Роналду закатил истерику в раздевалке в перерыве, а после матча расплакался из-за вылета из Лиги чемпионов. Видео

На видео запечатлено, как в прошлом сезоне Роналду закатил истерику в перерыве ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Первая игра в Португалии завершилась в пользу «Порту» со счетом 2:1, а после первого тайма в ответном матче «Юве» опять проигрывал — 0:1.

В перерыве Роналду зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде. «Дерьмо! Мы играем как дерьмо!» — несколько раз воскликнул Криштиану. Он также бросил свою футболку на пол.

Успокоить Роналду попытался Хуан Куадрадо. «Успокойся. Ты должен быть примером для всех!» — сказал колумбиец нападающему.

«Я говорю и про себя тоже! — ответил Криштиану. — Мы вообще не играем! Это игра Лиги чемпионов! У нас должен быть характер!».

Во втором тайме «Ювентус» сумел выправить ситуацию и не только сравнял счет, но и вышел вперед — 2:1. Оба гола забил Федерико Кьеза: первый раз с передачи Роналду, во втором случае — с паса Куадрадо.

Игра перешла в овертайм, где соперники по разу поразили ворота друг друга. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Юве», но благодаря правилу выездного гола в четвертьфинал пробился «Порту».

После матча Роналду был очень разочарован и даже заплакал в раздевалке. Этот момент также оказался запечатлен на видео.