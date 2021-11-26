Стало известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА
Казахстан после пятого тура группового этапа Лиги конференций опустился на 30-е место в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Казахстан после пятого тура группового этапа Лиги конференций опустился на 30-е место в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Ранее Казахстан занимал 27-ю позицию.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне), плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 95.641 (10.000)
2. Испания — 85.998 (8.285)
3. Италия — 69,616 (8,428)
4. Германия — 67,499 (8.500)
5. Франция — 50,748 (9.083)
6. Португалия — 47.549 (7,083)
7. Нидерланды — 40.900 (10.800)
8. Австрия — 35.050 (6.600)
9. Шотландия — 33.100 (4.100)
10. Россия — 32.682 (3.500)
…30. Казахстан — 15.500 (2.625)
Напомним, что от Казахстана в еврокубках выступает «Кайрат», который в пяти играх группового этапа Лиги конференций набрал один балл и занимает последнее место в квартете H.
Заключительный матч в группе алматинский клуб проведет на выезде с кипрской «Омонией» 9 декабря.