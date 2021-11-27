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8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
306:0! Россия разгромила Кипр
18:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Наполи» Спаллетти: В России есть серьезные клубы, а еще есть «Спартак»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед матчем 14-го тура чемпионата Италии против «Лацио» на пресс-конференции еще раз прокомментировал ситуацию, произошедшую после игры со «Спартаком» (1:2) в Лиге Европы.

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После той встречи главный тренер красно-белых Руй Витория хотел пожать руку Спаллетти, однако итальянский специалист демонстратино отказался это делать.

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«Старость заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо, — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb. — Я работал в России, там достаточно людей и серьезных клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе.

Однако есть “Спартак”, который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции.

Никого почему-то не волнует, что в конце матча с “Интером”, все игроки “Интера” подошли ко мне, чтобы обнять».

Напомним, что 62-летний Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок России.

«Спартак» в групповом турнире Лиги Европы дважды обыграл «Наполи».

Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
Наполи
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