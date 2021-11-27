Тренер «Наполи» Спаллетти: В России есть серьезные клубы, а еще есть «Спартак»

«Старость заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо, — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb. — Я работал в России, там достаточно людей и серьезных клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе.



Однако есть “Спартак”, который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции.



Никого почему-то не волнует, что в конце матча с “Интером”, все игроки “Интера” подошли ко мне, чтобы обнять».