Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.11
Ницца
Метц
01
Футбол. Зарубежный
27.11
Вильярреал
Барселона
13
Футбол. Зарубежный
27.11
Венеция
Интер
02
Футбол. Зарубежный
27.11
Бавария
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
27.11
Брайтон
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Мальорка
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Ювентус
Аталанта
01
Футбол. Премьер-лига
27.11
Химки
Краснодар
33
Футбол. Зарубежный
27.11
Лилль
Нант
11
Футбол. Зарубежный
27.11
Валенсия
Райо Вальекано
11
Футбол. Первый дивизион
27.11
Балтика
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Кристал Пэлас
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
27.11
Ливерпуль
Саутгемптон
40
Футбол. Зарубежный
27.11
Норвич
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
27.11
Бохум
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
27.11
Вольфсбург
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
27.11
Герта
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
27.11
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
36
Футбол. Зарубежный
27.11
Кельн
Боруссия М
41
Футбол. Зарубежный
27.11
Сампдория
Верона
31
Футбол. Зарубежный
27.11
Эмполи
Фиорентина
21
Футбол. Премьер-лига
27.11
Ахмат
Ростов
20
Футбол. Первый дивизион
27.11
Алания
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
27.11
Краснодар-2
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
27.11
Кубань
Олимп-Долгопрудный
02
Футбол. Зарубежный
27.11
Алавес
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
27.11
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Первый дивизион
27.11
Акрон
Оренбург
03
Футбол. Первый дивизион
27.11
Ротор
Факел
12
Футбол. Первый дивизион
27.11
Спартак-2
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
27.11
Торпедо
Волгарь
10
Футбол. Премьер-лига
27.11
Урал
Сочи
11
Футбол. Первый дивизион
27.11
Енисей
СКА-Хабаровск
31
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
27 ноября, источник: Чемпионат.com

«В России есть серьезные клубы, а есть “Спартак”. Спаллетти мощно выступил в Италии

Тренер «Наполи» вспомнил о красно-белых после поражения в Москве.

Спартак
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти дважды проиграл «Спартаку». Кажется, итальянскому специалисту очень трудно принять эти два поражения в Лиге Европы. На пресс-конференции перед матчем с «Лацио» он мощно выступил, вновь задев команду из Москвы:

«Я был в России, там работают серьёзные и порядочные люди. Там есть серьёзные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А есть “Спартак”, который считает, что может делать всё, что захочет. Этим он отличается от других российских клубов. Оскорбления наносятся лично, но не в “Твиттере”. Если ты хочешь что-то сказать, то ты идёшь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так», — сказал Спаллетти.

Очевидно, итальянец остался недоволен постом «Спартака» в соцсетях. После того как Спаллетти не пожал руку после матча Рую Витории, в твиттер-аккаунте красно-белых описали действия тренера «Наполи» с помощью эмодзи «клоун».

Отказ поприветствовать тренера «Спартака» Спаллетти прокомментировал так:

«Почему не пожал руку Витории? Он меня не поприветствовал перед началом игры. Когда вы встречаете гостей, вы приветствуете их сразу. А не после победы. Он был в 10 метрах от меня, но не поздоровался. Поэтому я не пожал ему руку после».

Красно-белые сделали из этой истории хороший мем, в котором не обошлось без актёрской игры Витории. Руй же заявил, что слова Лучано — ложь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, это был не единственный подкол со стороны спартаковских сммщиков. Они напомнили Спаллетти о его словах, которые он произнёс по окончании первого матча между командами, когда «Спартак» победил со счётом 3:2. Конфликт итальянца со штабом Витории начался ещё тогда, в Неаполе.

«Мысли по увиденному, Лучано?» — спросили тренера «Наполи» в «твиттере» столичного клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне «Наполи» проиграл три матча, и два из них — «Спартаку». Спаллетти явно был к этому не готов. Тем более, работая в своё время в «Зените», он проиграл красно-белым только три игры из десяти.

Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
Наполи
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь