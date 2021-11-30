Всех бесит не поражение Левандовского, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой

Все те, кто возмущен тем, что «Золотой мяч»-2021 отдали не Роберту Левандовскому, а Лео Месси (а таких очень много) — давайте честно, вас же бесит то, что приз отдали аргентинцу, а не то, что прокатили нападающего «Баварии».

Выиграй, например, Жоржиньо или Карим Бензема, большинство из вас, наверное, пожало бы плечами и сказало «Ну, окей». Награда для Левандовского важна не сама по себе, потому что он ее заслужил, а как очередная проигранная битва против Месси и Криштиану. Поляк — просто очередная фигура в списке павших в этом сражении вслед за Уэсли Снейдером, Франком Рибери, Мануэлем Нойером и Вирджилом ван Дайком. Еще один хороший парень, который так и не стал супергероем и не победил надоевших всем монстров.

Довольно забавно читать комментарии в духе «ФИФА и УЕФА — мафия». Потому что сейчас эти две, безусловно, подгнившие организации не имеют отношения к «Золотому мячу». France Football разошелся с международной федерацией еще в 2015-м. Или высказывания типа «Да те, кто голосуют за Месси, больше никого не знают». Сейчас, как и до коллаборации с ФИФА, обладателя приза выбирают журналисты — то есть те, кто как раз в теме. В отличие от тренеров и особенно игроков — большинство последних не скрывает в интервью, что футбол особо не смотрит.

Например, когда в 2010 году «Золотой мяч» выиграл Месси, среди журналистов победил Снейдер, дотащивший Голландию до финала чемпионата мира и взявший с «Интером» Лигу чемпионов, а на втором месте был Андрес Иньеста. Но голоса тренеров и капитанов национальных сборных перевесили. То же самое было и в 2013-м — среди прессы победил Рибери, но «Золотой мяч» достался Криштиану.

Так что проводись сейчас премия в том же формате, как в 2010—2015 годах, нет сомнений, что-то первым стал бы Лео, вторым — Криштиану, а дальше с огромным отрывом Левандовски замкнул бы тройку. Поэтому глупо валить все на голосующих, которые якобы ведутся на самое громкое имя — это не так.

Так почему же с момента церемонии прошла ночь, а чувство какой-то неловкости все еще никак не уйдет?

Как кажется, тут проблема в самом формате «Золотого мяча» — критерии, по которым он вручается, максимально размыты, и в нашем восприятии этих критериев.

В этом году была была уже 65-я церемония, и примерно 50 из них все было довольно просто. Футбол был литературой — в том смысле, что про него по большей части читали, а не смотрели. Телетрансляций было мало, поэтому мнение журналистов и народная молва были основополагающими. Поэтому с личными наградами вроде «Золотого мяча» все было просто: сыграл круто на чемпионате мира или Европы, которые показывают по ТВ, твоя команда взяла трофей или остановилась рядом — и индивидуальный приз твой.

Взять даже двух советских обладателей награды. Думаете, кто-то видел, как Лев Яшин или Игорь Беланов играли в чемпионате СССР? Конечно, нет. Первому дали «Золотой мяч» за впечатляющий перфоманс в выставочном матче к столетию английской федерации футбола и взятый от Сандро Маццолы пенальти в матче отбора ЧЕ-1964 с Италией. Второму — за четыре гола на ЧМ-1986 и Кубок Кубков в составе киевского «Динамо».

То есть нужен был какой-то яркий хайлайт, который бы все зацепил. Как с Фабио Каннаваро в 2006-м, который средне играл до чемпионата мира и совсем слабо — после него, но на мундиале был просто богом.

Будь сейчас все так же, как и раньше, «Золотой мяч» наверняка достался бы Жоржиньо. Итало-бразилец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, со сборной — чемпионат Европы, и в решающих стадиях обоих турниров был очень хорош.

Сейчас все изменилось: из любой точки мира можно смотреть любой матч из топ-чемпионатов и следить за каждой игрой Месси, Левандовского, Жоржиньо или Мбаппе. Любой яркий момент через минуту разлетается по соцсетям и Youtube. Разнообразная статистика разной степени продвинутости позволяет оценить перфоманс любого игрока и смотреть не только на количество забитых голов и ассистов, но и на другие менее очевидные показатели вроде xTreath или количества прессинг-действий.

Казалось бы, выбирать того, кто лучше всех играл в футбол в конкретном календарном году (а именно за это, по идее, дают «Золотой мяч» лучшему игроку года), должно стать проще, а сам выбор — стать максимально объективным и обоснованным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW31s6Ls3Yc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW31s6Ls3Yc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW31s6Ls3Yc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Произошло ли это на самом деле? Нет, раз вторую церемонию подряд всем как-то неловко: в 2019-м было ощущение, что обделили ван Дайка, сейчас — Левандовского. Они оба восхитительно играли в футбол на конкретном отрезке времени. Делал ли это Месси настолько хуже, что вручение ему последних двух «Золотых мячей» казалось настолько возмутительным, как это сейчас пытаются представить? Нет. Свои последние полгода в «Барселоне» аргентинец был космически хорош — словно бы на дворе не 2021-й, а первая половина 2010-х. Словно отдавал свой прощальный поклон Каталонии.

И так же очевидно, что при определении лучшего невозможно ограничиваться вакуумом голов, ассистов, xG, xTreath, удачных обводок и количеством прессинг-действий. Даже если очень этого захотеть. Нельзя уйти от симпатий или антипатий, а также каждодневного информационного флоу, что нас окружает. Нельзя уйти от многолетних традиций и привычек — уверен, многие выборщики голосуют так, как это делали 20 лет назад.

Можно ли с этим что-то сделать? Лично я не уверен. Истории, подобные «Золотому мячу»-2021, будут происходить и через 10 лет, только с другими фамилиями. Единственный способ это исправить — вручать приз на основании четкой и прописанной статистики. Но такого нет даже в НБА — там за MVP сезона тоже голосуют живые люди.

Остается только расслабиться и успокоить себя мыслью, что «Золотой мяч» — это всего лишь побрякушка, пусть и большая.