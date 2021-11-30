Статистический портал ECI оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в Лиге Европы

Согласно подсчётам ECI, вероятность победы «Зенита» в Лиге Европы — 0,9%. Шанс на еврокубковый триумф в исполнении московского «Спартака» — 0,1%. Наибольшая вероятность на победу в ЛЕ — у дортмундской «Боруссии» (13,7%).

На данный момент в еврокубках Россию представляют три клуба.

Первый — «Локомотив» — потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, но ещё может побороться за путёвку в Лигу конференций. Второй — «Спартак» — имеет неплохие шансы на выход в плей-офф ЛЕ за тур до окончания группового этапа. Третий — «Зенит» — занял третье место в группе Лиги чемпионов, что гарантировало ему путёвку в плей-офф ЛЕ.

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