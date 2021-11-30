Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Венеция
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Лидс
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
29.11
Арсенал Т
Локомотив
31
Футбол. Зарубежный
29.11
Осасуна
Эльче
11
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Статистический портал ECI оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в Лиге Европы

Статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании, оценил вероятность триумфа российский клубов в Лиге Европы.

Зенит
СпартакЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
Статистический портал ECI: шансы «Зенита» на титул в РПЛ — 86%, «Спартака» — 0%

Согласно подсчётам ECI, вероятность победы «Зенита» в Лиге Европы — 0,9%. Шанс на еврокубковый триумф в исполнении московского «Спартака» — 0,1%. Наибольшая вероятность на победу в ЛЕ — у дортмундской «Боруссии» (13,7%).

На данный момент в еврокубках Россию представляют три клуба.

Первый — «Локомотив» — потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, но ещё может побороться за путёвку в Лигу конференций. Второй — «Спартак» — имеет неплохие шансы на выход в плей-офф ЛЕ за тур до окончания группового этапа. Третий — «Зенит» — занял третье место в группе Лиги чемпионов, что гарантировало ему путёвку в плей-офф ЛЕ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых. Алгоритм ECI построен таким образом, чтобы его предсказательная сила была максимальной.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь