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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представлен мяч финального матча футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Фотографии мяча появились в аккаунте Pro Direct Soccer в Twitter. Дизайн мяча вдохновлен архитектурой Санкт-Петербурга и белыми ночами петербургского лета.

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Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.

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