Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Лига чемпионов: таблица и календарь
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представлен мяч финального матча футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представлен мяч финального матча футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Фотографии мяча появились в аккаунте Pro Direct Soccer в Twitter. Дизайн мяча вдохновлен архитектурой Санкт-Петербурга и белыми ночами петербургского лета.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Ранее Россия один раз принимала финал Лиги чемпионов — в Москве в 2008 году.