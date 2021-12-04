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14:13 (мск), источник: Sports.Ru

УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал 8 клубов, включая «Порту», «Спортинг», «Бетис», «Астану» и «Монс Кальпе» из Гибралтара

УЕФА наложил санкции на восемь клубов за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Астана
Порту
Спортинг
Бетис
ЧФР
Санта-Клара
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Источник: Reuters

«Астана» (Казахстан), ЧФР (Румыния), ЦСКА София (Болгария), «Монс Кальпе» (Гибралтар), «Бетис» (Испания), «Порту», «Санта-Клара» и «Спортинг» (все — Португалия) были наказаны за несоблюдение требования «об отсутствии просроченной кредиторской задолженности».

«Астана» и ЧФР оштрафованы на 150 и 200 тысяч евро соответственно. К другим клубам применены санкции в виде безусловного взноса и условное исключение из еврокубков, если к 31 января 2022 года просроченная задолженность не будет погашена.

Софийский ЦСКА оштрафован на 75 тысяч евро, «Монс Кальпе» — на 15 тысяч, «Порту» — на 300 тысяч, «Бетис» — на 250 тысяч, «Санта-Клара» — на 75 тысяч и «Спортинг» — на 250 тысяч.

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