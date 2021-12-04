УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал 8 клубов, включая «Порту», «Спортинг», «Бетис», «Астану» и «Монс Кальпе» из Гибралтара

«Астана» (Казахстан), ЧФР (Румыния), ЦСКА София (Болгария), «Монс Кальпе» (Гибралтар), «Бетис» (Испания), «Порту», «Санта-Клара» и «Спортинг» (все — Португалия) были наказаны за несоблюдение требования «об отсутствии просроченной кредиторской задолженности».

«Астана» и ЧФР оштрафованы на 150 и 200 тысяч евро соответственно. К другим клубам применены санкции в виде безусловного взноса и условное исключение из еврокубков, если к 31 января 2022 года просроченная задолженность не будет погашена.