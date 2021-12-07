Жоржиньо, Канте, Чилуэлл и Чалоба не сыграют с «Зенитом». У Ковачича ковид
Стало известно, какие игроки «Челси» не смогут сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
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Стало известно, какие игроки «Челси» не смогут сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Главный тренер «синих» Томас Тухель сообщил, что Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Жоржиньо Фрелло, Матео Ковачич и Трево Чалоба не примут участие в матче.
Полузащитник Матео Ковачич сегодня сдал положительный тест на коронавирус. До этого он пропустил длительный срок из-за травмы.
«Зенит» примет «Челси» завтра. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.