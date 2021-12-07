«Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу

В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (24-я минута) и Андре Силва (71). У «Манчестер Сити» отличился Рияд Марез (77). На 83-й минуте был удален защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

В другом матче группы A французский ПСЖ дома крупно обыграл бельгийский «Брюгге» со счетом 4:1. По итогам группового этапа «Манчестер Сити» и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое (12 очков) и второе (11) места соответственно. «Лейпциг» после шести игр набрал семь очков, занял третью строчку и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Брюгге» занял последнее место в группе, бельгийская команда набрала четыре очка.