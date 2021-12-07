Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.12
Милан
Ливерпуль
12
Футбол. Еврокубки
7.12
Порту
Атлетико
13
Футбол. Еврокубки
7.12
Боруссия Д
Бешикташ
50
Футбол. Еврокубки
7.12
Аякс
Спортинг
42
Футбол. Еврокубки
7.12
Шахтер Д
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал
Интер
20
Футбол. Еврокубки
7.12
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
21
Футбол. Еврокубки
7.12
ПСЖ
Брюгге
41
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
7 декабря, источник: ТАСС

«Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в плей-офф Лиги Европы по футболу

ТАСС, 7 декабря. Германский футбольный клуб «Лейпциг» дома со счетом 2:1 обыграл английский «Манчестер Сити» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге.

Манчестер Сити
РБ Лейпциг
ПСЖ
БрюггеЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (24-я минута) и Андре Силва (71). У «Манчестер Сити» отличился Рияд Марез (77). На 83-й минуте был удален защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа A, 7.12.2021, 20:45

ПСЖ4Брюгге1

В другом матче группы A французский ПСЖ дома крупно обыграл бельгийский «Брюгге» со счетом 4:1. По итогам группового этапа «Манчестер Сити» и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое (12 очков) и второе (11) места соответственно. «Лейпциг» после шести игр набрал семь очков, занял третью строчку и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Брюгге» занял последнее место в группе, бельгийская команда набрала четыре очка.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.

РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь