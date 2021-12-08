«Реал» победил «Интер» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе

Забитыми мячами в составе «Реала» отметились Тони Кроос (17-я минута) и Марко Асенсио (79). На 64-й минуте встречи полузащитник «Интера» Николо Барелла был удален с поля.
Кросс забил 1000-й гол «Реала» в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Мадридская команда стала первой, кто достиг данной отметки.
Одержав победу на «Интером», «Реал» занял первое место в группе D, набрав 15 очков. Подопечные Симоне Индзаги расположились на второй строчке с 10 очками. Третье место в квартете занял молдавский «Шериф» (7 очков), который во вторник сыграл вничью с украинским «Шахтером» со счетом 1:1 и продолжит свое выступление в еврокубках в 1/16 финала Лиги Европы. «Шахтер» (2) стал последним в группе.
В матчах группы С нидерландский «Аякс» победил дома португальский «Спортинг» (4:2), а германская «Боруссия» из Дортмунда на своем поле разгромила турецкий «Бешикташ» (5:0). Первое место в квартете занял «Аякс» (18 очков), второе — «Спортинг» (9), команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третьей стала «Боруссия» (9), которая отправится в плей-офф Лиги Европы, «Бешикташ» (0) финишировал четвертым.
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций пройдет 13 декабря. Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 17 февраля 2022 года.