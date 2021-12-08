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01:35 (мск), источник: ТАСС

«Милан» проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и завершил выступление в еврокубках

ТАСС, 8 декабря. Итальянский «Милан» дома со счетом 1:2 проиграл английскому «Ливерпулю» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

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Источник: AFP 2021

В составе победителей голы забили Мохаммед Салах (36-я минута), Дивок Ориги (55). У «Милана» отличился Фикайо Томори (29).

В другом матче группы B испанский «Атлетико» в гостях обыграл португальский «Порту» со счетом 3:1, в составе победителей голы забили Антуан Гризман (56), Анхель Корреа (90), Родриго Де Паул (90+2), у проигравших отличился Сержиу Оливейра (90+5). На 67-й минуте красную карточку получил полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско. Через три минуты был удален защитник «Порту» Венделл.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа B, 7.12.2021, 23:00

Порту1Атлетико3

«Ливерпуль» стал победителем группы, одержав шесть побед в шести матчах. Второе место занял «Атлетико», испанский клуб набрал семь очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» стал третьим (5) и вышел в Лигу Европы, «Милан» (4) завершил выступление в еврокубках нынешнего сезона.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.

Милан
1:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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