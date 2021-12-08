«Милан» проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов и завершил выступление в еврокубках

В составе победителей голы забили Мохаммед Салах (36-я минута), Дивок Ориги (55). У «Милана» отличился Фикайо Томори (29).
В другом матче группы B испанский «Атлетико» в гостях обыграл португальский «Порту» со счетом 3:1, в составе победителей голы забили Антуан Гризман (56), Анхель Корреа (90), Родриго Де Паул (90+2), у проигравших отличился Сержиу Оливейра (90+5). На 67-й минуте красную карточку получил полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско. Через три минуты был удален защитник «Порту» Венделл.
«Ливерпуль» стал победителем группы, одержав шесть побед в шести матчах. Второе место занял «Атлетико», испанский клуб набрал семь очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» стал третьим (5) и вышел в Лигу Европы, «Милан» (4) завершил выступление в еврокубках нынешнего сезона.
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.