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01:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

7 декабря прошли первые матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После сыгранных матчей определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов — «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 8.12.2021, 20:45

Зенит-Челси-

Оставшиеся матчи заключительной стадии пройдут 8 декабря. В этот день свой матч проведёт «Зенит», который встретится с «Челси». Клуб из Санкт-Петербурга досрочно утратил шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Первые матчи ⅛ финала запланированы на15−16 и 22—23 февраля. Ответные Матчи пройдут 8−9 и 15—16 марта.

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