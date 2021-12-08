В «группе смерти» не выжил «Милан». Гризманн вытащил «Атлетико» в плей-офф. Месси превзошел достижение Пеле

Группа В

Милан — Ливерпуль — 1:2 (Томори, 29 — Салах, 36. Ориги, 55)

Порту — Атлетико — 1:3 (Сержиу Олиейра, 90+5, с пенальти — Гризманн, 56. Корреа, 90. Де Пауль, 90+3). Удаления: Феррейра-Карраско («Атлетико»), 67. Вендел («Порту»), 70. Маршесин («Порту», на скамейке запасных), 75.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа B, 7.12.2021, 23:00 Милан 1 Ливерпуль 2

Еще после жеребьевки этой квартет назвали «группой смерти», и сложившаяся к заключительному туру ситуация вполне соответствовала данному определению. Виной всему «Милан», который две трети группового турнира выглядел командой, которая за семь лет разучилась играть в Лиге чемпионов. Однако за тур до финиша россонери отказались умирать и, выиграв в Мадриде, замахнулись на повторение подвига «Аталанты». Того, когда бергамаски вышли в плей-офф, набрав в четырех стартовых турах всего одно очко.

«Это должен быть вечер “Милана”. У нас будет лишь одна возможность, и завтра нам придется рискнуть всем. Верю, что мы можем выйти из группы», — говорил накануне встречи на «Сан-Сиро» главный тренер итальянцев Стефано Пиоли. Он верил в лучшее, хотя не мог рассчитывать на выбывших из строя Кьера, Эрнандеса и Рафаэла Леау, и понимал, что россонери зависят от исхода параллельного матча.

«Порту» и «Атлетико» должны были либо сыграть вничью, либо завершить встречу в пользу мадридцев с разностью мячей не лучше «Милана». Собственная победа итальянцев, само собой, являлась непременным условием. И к ней команду при подаче углового приблизили два центральных защитника. Романьоли создал проблемы Алиссону, а воспитанник «Челси» Томори успел к отраженному вратарем мячу.

Миланцы, впрочем, лишь разбудили ливерпульского зверя, который и в смешанном составе без группы лидеров не утратил свою фирменную хватку. Сдержать же Салаха можно только выдав исключительный футбол и не допуская ошибок, как отбивший мяч на ногу египтянину Меньян. Так буднично Мо установил клубный рекорд результативности в групповом турнире (7 мячей), и к перерыву все вернулось к тому, с чего начиналось.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа B, 7.12.2021, 23:00 Порту 1 Атлетико 3

Параллельно в Португалии нули на табло к перерыву сохранялись благодаря сейвам Диогу Кошты и Облака. Словенцу приходилось сложнее, тогда как мадридскую атаку ослабила травма Суареса, который не сдержал слез, усевшись на скамейку запасных. Однако иранский нападающий «драконов» Тареми во вторник словно попала на остров невезения. Он не только упустил несколько отличных моментов, но и при угловом у своих ворот столь неудачно подставил голову, что мяч прилетел к стоявшему напротив пустого угла Гризманну.

А в Милане практически синхронно подаривший россонери надежду Томори допустил дикую потерю у собственной штрафной, и Меньян снова отбил мяч на соперника. Тут, правда, вратаря винить сложно. Напротив, он перед этим выручил, а Ориги еще нужно было подставить голову так, что все закончилось голом. Но один из лучших джокеров европейского футбола по-своему уникален, поэтому в свое время Юрген Клопп назвал его легендой «Ливерпуля», а недавно пообещал написать про Ориги книгу, если это не сделает кто-то другой.

Но если на «Сан-Сиро» играли в футбол, то в Порту едва не перешли к боевым действиям. Пара отмашек была украшена артистичными падениями, что привело к двум массовым потасовкам. По итогам первой в раздевалку отправили Феррейру-Карраско, вслед за которым красный свет зажгли перед Венделлом. Вдобавок ко всему уже со скамеек удалили одного из тренеров «Атлетико» и запасного вратаря «драконов» Марчесина. В битвах же команда Диего Симеоне закалила себя давно. В формате «10 на 10» «Атлетико» добил «Порту». А если бы Кессье в Милане реализовал выход один на один, португальцы могли остаться даже без Лиги Европы, но упущенный шанс оставил четвертыми россонери.

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 18 очков, 2. «Атлетико» — 7, 3. «Порту» — 5, 4. «Милан» — 4.

Мбаппе обновил рекорд Месси

Группа А

ПСЖ — Брюгге — 4:1 (Мбаппе, 2, 7. Месси, 38, 76, с пенальти — Ритс, 68).

Лейпциг — Манчестер Сити — 2:1 (Собослои, 24, Андре Силва, 71 — Марез, 76). Удаление: Уокер («Манчестер Сити), 83.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа A, 7.12.2021, 20:45 ПСЖ 4 Брюгге 1

Группа, в которой последней интригой оставалось имя обладателя путевки в плей-офф Лиги Европы (»Лейпциг«), для начала подарила турниру новый рекорд.

Мбаппе в 22 года и 352 дня стал самым молодым футболистом, преодолевшим отметку в 30 мячей в главном еврокубке. Ирония судьбы заключалась в том, что француз превзошел достижение своего одноклубника Месси. При этом Мбаппе сделал половину дела в атаке, которая завершилась еще более примечательным успехом Лео.

Аргентинец повторил достижение Пеле, а позже ударом с 11-метровой отметки превзошел Короля футбола, доведя число голов за карьеру до 758. Теперь Месси и отличившийся 801 раз Криштиану Роналду — два самых результативных игрока в истории футбола.

Положение команд: 1. “Манчестер Сити” — 12 очков, 2. ПСЖ — 11, 3. “РБ Лейпциг” — 7, 4. “Брюгге” — 4.

Группа D

Шахтер — Шериф — 1:1 (Фернанду, 42 — Николов, 90+3).

Реал — Интер — 2:0 (Кроос, 17. Асенсио, 79). Удаление: Барелла (»Интер«), 64.

Спор за первое место в группе завершился в пользу “Реала”, а фирменный дальний удар Крооса позволил мадридцам первыми забить 1000 мячей в матчах Кубка/Лиги чемпионов. Добил же оставшийся после удаления Бареллы в меньшинстве “Интер” шедевральный удар закрутившего мяч в “девятку” Асенсио.

Результат же параллельной игры стал очередным ударом по самолюбию “Шахтера”. “Горняки” вложились в трансферы и одного из самых талантливых тренеров Италии Роберто Де Дзерби, однако, со скрипом выйдя в групповой этап, не одержали ни одной победы. “Шериф” же волевой ничьей снова заслужил аплодисменты.

Положение команд: 1. “Реал” — 15 очков, 2. “Интер” — 10, 3. “Шериф” — 7, 4. “Шахтер” — 2.

Группа С

Аякс — Спортинг — 4:2 (Аллер, 8, с пенальти. Антони, 42. Нерес, 58. Бергхайс, 62 — Нуну Сантуш, 22. Табата, 78).

Боруссия Д — Бешикташ — 5:0 (Мален, 29. Ройс, 45+2, с пенальти, 53. Холанн, 68, 81). Удаление: Велинтон (»Бешикташ«), 43.

27-летний Аллер до этого сезона никогда не играл в ЛЧ, и атмосфера турнира вдохновила француза на подвиги. Во-первых, нападающий “Аякса” стал лишь вторым после Криштиану Роналду футболистом, забившим во всех матчах группового раунда. Во-вторых, Аллер отличился 10 раз, что удавалось только великому трио Месси — Роналду — Левандовски. Скромнее в свое время начинал даже Холанн, отметившийся сегодня дублем после выхода на замену.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXMc_UftRHk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXMc_UftRHk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXMc_UftRHk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Положение команд: 1. Аякс» — 18, 2. «Спортинг» — 9, 3. «Боруссия» Д — 9, 4. «Бешикташ» — 0.