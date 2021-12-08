Ларссон пропустит матч с «Легией» из-за травмы

24-летний швед не полетел с командой в Польшу, он продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не смог принять участие в игре 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

В сезоне-2021/22 Ларссон провел 20 матчей за «Спартак», на его счету 1 гол.