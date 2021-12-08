«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Юношеской лиге УЕФА и не вышел из группы

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» набрал 7 очков по итогам группового этапа и занял 3-е место в турнирной таблице. «Челси» (10 очков) вышел из группы со второго места, первым стал «Ювентус» (13), который ещё сыграет с «Мальмё» (1) в этом туре.