«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в Юношеской лиге УЕФА и не вышел из группы
«Зенит» U19 сыграл вничью со своими сверстниками из «Челси» в заключительном туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
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«Зенит» U19 сыграл вничью со своими сверстниками из «Челси» в заключительном туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе лондонцев отличился защитник Алфи Гилкрист, за «Зенит» забил полузащитник Евгений Ким.
«Зенит» набрал 7 очков по итогам группового этапа и занял 3-е место в турнирной таблице. «Челси» (10 очков) вышел из группы со второго места, первым стал «Ювентус» (13), который ещё сыграет с «Мальмё» (1) в этом туре.
Сегодня первые команды «Зенита» и «Челси» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.