Каррера дал совет «Спартаку» перед решающим матчем с «Легией»

— У «Спартака» большие шансы победить «Легию» и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне.



В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, «Спартак» играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф, — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.