Трофей Лиги чемпионов установят на стрелке Васильевского острова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Трофей Лиги чемпионов будет установлен на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге на время праздничных мероприятий при проведении финала турнира. Об этом журналистам сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

«Будет масса мероприятий в городе, которыми будет охвачен весь центр. Концепция предполагает установку большого трофея, рассчитываем на стрелку Васильевского острова. Также мы проведем фестиваль чемпионов, это не место для просмотров, а мероприятие некоего плана, в котором будут установлены павильоны спонсоров, пройдут матч легенд и концерт, который организуется перед финалом. Будет большой праздник, который охватит весь город», — сказал Сорокин.