У «ПСЖ» худший результат в группе ЛЧ при катарцах: 11 очков при разнице «+5»

Несмотря на проход в следующий раунд, парижане показали худший результат в группе Лиги чемпионов при катарцах, набрав 11 очков в 6 матчах при разнице мячей «+5».

Такое же количество баллов у «ПСЖ» было в сезоне-2018/19.