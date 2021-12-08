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20:07 (мск), источник: Sports.Ru

У «ПСЖ» худший результат в группе ЛЧ при катарцах: 11 очков при разнице «+5»

«ПСЖ» завершил групповой этап Лиги чемпионов на 2-м месте в квартете А и вышел в ⅛ финала турнира.

ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Несмотря на проход в следующий раунд, парижане показали худший результат в группе Лиги чемпионов при катарцах, набрав 11 очков в 6 матчах при разнице мячей «+5».

Такое же количество баллов у «ПСЖ» было в сезоне-2018/19.

Тогда с 11 очками парижане заняли 1-е место в группе с «Ливерпулем», «Наполи» и «Црвеной Звездой», но разница мячей в том сезоне была лучше — «+8».

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