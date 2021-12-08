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20:36 (мск), источник: Sports.Ru

Витория опубликовал коллаж из комментариев в инстаграме. Большинство — на русском языке

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в инстаграме коллаж из комментариев, оставленных к его постам.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Большинство комментариев в подборке португальского тренера — на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности. Подписал тренер этот пост тремя эмодзи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московская команда сейчас находится в Варшаве, где завтра сыграет с «Легией» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что отставка Витории ожидается 14—15 декабря на заседании совета директоров «Спартака». Его должен сменить итальянец Паоло Ваноли.

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