Витория опубликовал коллаж из комментариев в инстаграме. Большинство — на русском языке
Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в инстаграме коллаж из комментариев, оставленных к его постам.
СпартакЛига Европы: таблица и календарь
Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в инстаграме коллаж из комментариев, оставленных к его постам.
Большинство комментариев в подборке португальского тренера — на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности. Подписал тренер этот пост тремя эмодзи.
Московская команда сейчас находится в Варшаве, где завтра сыграет с «Легией» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что отставка Витории ожидается