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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Челси»: Ловрен и Азмун выйдут в старте, Дзюба остался в запасе

8 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле сыграет с «Челси». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

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Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 8.12.2021, 20:45

Зенит-Челси-

«Зенит»: Кержаков, Д. Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Баркли, Сауль, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер, Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т. Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

Для петербуржцев это последний матч в главном еврокубковом турнире: они отправляются в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург) Зенит Челси.

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