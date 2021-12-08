«Зенит» — «Челси»: Ловрен и Азмун выйдут в старте, Дзюба остался в запасе

«Зенит»: Кержаков, Д. Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.
«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Баркли, Сауль, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер, Лукаку.
Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т. Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.
Для петербуржцев это последний матч в главном еврокубковом турнире: они отправляются в Лигу Европы.
Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург) Зенит Челси.