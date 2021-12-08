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8 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов.

Бавария
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа E, 8.12.2021, 23:00

Бавария3Барселона0

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэйвис, Коман, Мусиала, Толиссо, Мюллер, Сане, Левандовски.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Пике, Лангле, Альба, Гави, Бускетс, де Йонг, Дест, Депай, Дембеле.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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