«Бавария» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов.
Бавария
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов.
«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэйвис, Коман, Мусиала, Толиссо, Мюллер, Сане, Левандовски.
«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Пике, Лангле, Альба, Гави, Бускетс, де Йонг, Дест, Депай, Дембеле.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.