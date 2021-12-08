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22:54 (мск), источник: Life.ru

Громко хлопнули дверью: «Зенит» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Питерский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Встреча на Крестовском острове завершилась со счётом 3:3.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Открыть счёт команда Томаса Тухеля сумела достаточно оперативно. Уже на второй минуте Тимо Вернер забил после розыгрыша углового. Постепенно выбираться на чужую половину поля начали петербуржцы. Следствием стали сразу два гола в конце первого тайма: Клаудиньо и Сердар Азмун отправили «Зенит» на перерыв лидером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако во втором тайме более опытные и мастеровитые лондонцы сказали своё слово. Сначала Ромелу Лукаку, а затем всё тот же Вернер вывели «Челси» вперёд. Отыграться питерцы сумели уже в добавленное время, когда Оздоев шикарным ударом из-за штрафной пробил кипера лондонцев.

Таким образом, «Челси» и «Ювентус» вышли в ⅛ финала Лиги чемпионов. «Зенит» занял третье место в группе и весной сыграет в Лиге Европы. Последнее место в группе у шведского клуба «Мальмё».

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