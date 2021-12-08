«Челси» стал 2-м в группе ЛЧ из-за ничьей с «Зенитом», «Ювентус» вышел в плей-офф с первого места
Сыграны все матчи группы H в Лиге чемпионов-2021/22.
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МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
Сыграны все матчи группы H в Лиге чемпионов-2021/22.
Первое место, набрав 15 очков, занял «Ювентус», обыгравший сегодня «Мальме» (1:0). Вторым с 13 очками стал «Челси», пропустивший от «Зенита» на 94-й минуте (3:3). Англичане и итальянцы сыграют в ⅛ финала турнира.
Третьим стал «Зенит», набравший 5 очков. Клуб из Санкт-Петербурга выступит в плей-офф Лиги Европы. «Мальме» набрал 1 очко и вылетел из еврокубков, став 4-м.