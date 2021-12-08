«Зенит» набрал 5 очков в группе ЛЧ. Меньше было только один раз — 1 балл в прошлом сезоне

Таким образом, команда тренера Сергея Семака завершила групповой этап, набрав пять очков в шести матчах. Ранее петербургский клуб победил «Мальме» (4:0), а затем с этим же соперником сыграл вничью в Швеции (1:1).

Меньше, чем пять очков в группе, у «Зенита» было только один раз. Это случилось в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, когда питерцы набрали один балл в шести играх.