«Зенит» набрал 5 очков в группе ЛЧ. Меньше было только один раз — 1 балл в прошлом сезоне
«Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в матче шестого тура Лиги чемпионов.
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«Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) в матче шестого тура Лиги чемпионов.
Таким образом, команда тренера Сергея Семака завершила групповой этап, набрав пять очков в шести матчах. Ранее петербургский клуб победил «Мальме» (4:0), а затем с этим же соперником сыграл вничью в Швеции (1:1).
Меньше, чем пять очков в группе, у «Зенита» было только один раз. Это случилось в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, когда питерцы набрали один балл в шести играх.
Пять очков «Зенит» также набрал в группе ЛЧ в сезоне-2008/09, когда дебютировал в турнире.