Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча с «Челси» на костылях

Футбол, Лига чемпионов, Группа H8.12.2021, 20:45 (МСК UTC+3)Газпром Арена
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо(Дуглас Сантос)
|38′
|Тимо Вернер(Андреас Кристенсен)
|2′
|Сердар Азмун(Филипе Силва Малком)
|42′
|Ромелу Лукаку(Тимо Вернер)
|62′
|Магомед Оздоев
|90+4′
|Тимо Вернер(Кристиан Пулишич)
|85′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Кепа Аррисабалага
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Андреас Кристенсен
|6
|Деян Ловрен
60′
|24
|Рис Джеймс
|15
|Вячеслав Караваев
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Вильмар Барриос
|31
|Маланг Сарр
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
|19
|Мэйсон Маунт
|44
|Ярослав Ракицкий
66′
|11
|Тимо Вернер
|4
|Данил Круговой
|17
|Ньигес Сауль
76′
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
52′
|3
|Маркос Алонсо
|17
|Андрей Мостовой
|18
|Росс Баркли
65′
|14
|Далер Кузяев
80′
|22
|Хаким Зиеш
|27
|Магомед Оздоев
|9
|Ромелу Лукаку
75′
|7
|Сердар Азмун
79′
|29
|Кай Хаверц
|21
|Александр Ерохин
|20
|Каллум Хадсон-Одои
37′65′
|10
|Филипе Силва Малком
79′
|10
|Кристиан Пулишич
|22
|Артем Дзюба
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сердар Гезюбюйюк(Нидерланды)
|Боковой судья
|Йост ван Зайлен(Нидерланды)
|Боковой судья
|Йохан Балдер(Нидерланды)
|ВАР
|Йохем Камфайс(Нидерланды)
|Ассистент ВАР
|Клай Руперти(Нидерланды)