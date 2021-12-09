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09:05 (мск), источник: Sport24

«Позор. Не смогли обыграть даже русских фермеров». Что говорят фанаты «Челси» после ничьи с «Зенитом»

Англичане — в гневе.

Зенит
Челси
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«Зенит» и «Челси» выдали развеселый матч в Санкт-Петербурге. Лондонцы приехали к команде без турнирной мотивации, но неожиданно нарвались на неприятности. По ходу встречи гостям пришлось отыгрываться, а после того, как они все-таки сделали камбэк, Магомед Оздоев вырвал ничью. Шикарным ударом в девятку полузащитник убил надежды англичан на первое место в группе.

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После обидной ничьи раздосадованные фанаты «Челси» стали бомбить «твиттер» комментариями матча. Мы собрали самые яркие из них.

«Чемпион ЛЧ играет вничью с русскими фермерами. С этой лигой все ясно».

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«Чеченец забил на последних минутах русскому еврею Абрамовичу. История творится на наших глазах».

«Скажите Абрамовичу, чтобы послал русских головорезов похитить Сауля и запереть его в ГУЛАГе».

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«Просто говорю, что второй состав “Ливерпуля” обыграл “Милан”, но наша вторая команда даже не смогла обыграть русских фермеров. Наличие большого количества игроков не означает, что у вас хорошая глубина состава».

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«Челси» в руинах. Мы сыграли вничью с какой-то командой русского паба".

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«Все еще повторяю! Тяжело обыграть русских зимой. Игроки “Челси” замерзают и спрашивают себя, когда закончится игра. Мы хотим вернуться домой».

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«Челси» — единственная команда, которая не выиграла свою группу. Мы позор английского футбола".

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«Игра “Челси” с точки зрения обороны — полный позор».

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«Только что потерял 200 долларов, потому что чемпионы Европы не смогли обыграть какой-то русский клуб. “Челси” — отстой».

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