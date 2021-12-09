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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменен из-за вспышки коронавируса у англичан

Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Тоттенхэм Хотспур
РеннЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Лига конференций 2021/2022
Группа G, 9.12.2021, 23:00

Тоттенхэм Хотспур-Ренн-

В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном».

В лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом.

Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус.

Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне. Ранее сообщалось, что матч должен пройти по расписанию.

«Тоттенхэм Хотспур» в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Ренн» (11) — на 1-м месте. Соперники команд по группе — «Витесс» (7) и «Мура» (3).

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