Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» в Лиге конференций отменен из-за вспышки коронавируса у англичан

Футбол Лига конференций 2021/2022 Группа G, 9.12.2021, 23:00 Тоттенхэм Хотспур - Ренн -

В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед матчем Лиги конференций с «Ренном».

В лондонском клубе выявлено 6 случаев заражения ковидом.

Всего в чемпионате Англии 12 человек сдали положительный тест на коронавирус.

Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне. Ранее сообщалось, что матч должен пройти по расписанию.