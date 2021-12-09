Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Футбол. Еврокубки
8.12
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
8.12
Вольфсбург
Лилль
13
Футбол. Еврокубки
8.12
Зальцбург
Севилья
10
Футбол. Еврокубки
8.12
Бенфика
Динамо К
20
Футбол. Еврокубки
8.12
Бавария
Барселона
30
Все события
Фоторепортажи
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

Константин Алексеев — об итогах группового этапа для питерцев.

Зенит
ЧелсиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

Сколько «Зенит» заслуживает за выступление в группе Лиги чемпионов? «Три с плюсом», как сказал Андрей Мостовой? «Четыре с минусом»? Дело вкуса, но очевидны две вещи.

Читайте также
«Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

1) Даже нашему флагману, самому богатому и укомплектованному клубу, давно заявившему о высоких амбициях не на внутренней, а на международной арене, до плей-офф Лиги чемпионов, как до Луны. Восемь очков отрыва от второго места — пропасть. Даже будь в каждом матче удача на стороне сине-бело-голубых, обойти «Ювентус» или «Челси» было нереально. Поцарапаться и покусаться, зацепить домашнюю ничью, что удалось с англичанами и почти вышло с итальянцами, — это, пожалуй, нынешний максимум «Зенита». Что грустно. Но есть и хорошая новость.

2) Столь же понятно, что команда Сергея Семака сделала в этом сезоне шаг вперед. И речь не только о результате — после двух четвертых мест в предыдущих розыгрышах сине-бело-голубые наконец-то вышли в евровесну, пусть и перешли в турнир рангом ниже — Лигу Европы. И отрыв тоже вполне внушительный — от «Мальме» отделили четыре очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Позор. Не смогли обыграть даже русских фермеров». Что говорят фанаты «Челси» после ничьи с «Зенитом»

Важно, что и качество футбола при этом заметно выросло. Если год назад после практически каждого матча хотелось сгореть от стыда за тот трусливый футбол, который показывал лидер РПЛ, то теперь разве что в Италии пришлось туго. Да, встреча в Швеции получилась неказистой, что дало повод Володьке Быстрову зажигать эфир претензиями главному тренеру, а Семаку отправлять бывшего партнера за красивым футболом в Англию и Испанию.

Но в остальном не было безнадежно. А где-то даже ярко и задорно, как дома с «Мальме» или «Челси».

«Зенит» пополнился летом Клаудиньо, что позволило команде стать заметно сильнее. Она теперь далеко не мальчик для битья, хотя, конечно, и не на том уровне, чтобы опережать «Ювентус» и «Челси». Для плей-офф Лиги чемпионов нужен какой-то более благосклонный жребий. И еще пара футболистов уровня Барриоса или Клаудиньо. Для чего весьма на руку пришлось бы смягчение лимита до «10+15» — о такой возможности говорил президент РФС Александр Дюков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя на повестке дня руководства сине-бело-голубых и другая задача — продление контрактов нынешних футболистов. Сразу у восьмерых игроков соглашения заканчиваются через полгода — Крицюка, Кержакова, Ракицкого, Сутормина, Оздоева, Ерохина, Азмуна и Дзюбы. Команда может серьезно измениться.

И особенно болезненной, конечно, стала бы потеря иранца. Найти нового нападающего такого класса «Зениту» будет непросто, особенно без спортивного директора. Но жизненно необходимо. Иначе о плей-офф Лиги чемпионов можно будет даже не мечтать.

Зенит
3:3
Первый тайм: 2:1
Челси
 «Ак Барс» и «Магнитка» устроили драку за канадского тренера. Он уже работал в КХЛ и выигрывал кубок в качестве ассистента
«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь