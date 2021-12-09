Каталонское фиаско: «Барселона» проиграла «Баварии» и впервые за 17 лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

По ходу большей части матча именно мюнхенцы, которые уже все вопросы относительно выхода в плей-офф решили, давили на ворота «Барсы». Итогом стали мячи в исполнении Томаса Мюллера, Лероя Зане и Джамала Мусиалы. В итоге «Бавария» одержала важнейшую победу со счётом 3:0.

Таким образом, лиссабонцы опередили «Барселону» в борьбе за второе место в группе, тем самым завоевав путёвку в плей-офф. Каталонцы же продолжат выступления в Лиге Европы. Добавим, что в последний раз «Барселона» не была участником плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2003/2004. Тогда сине-гранатовые играли в Кубке УЕФА. А вот из группы «Барселона» в последний раз вылетала в сезоне 2000/2001.