Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

После сыгранных матчей определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус» и «Челси».

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Вильярреал», который должен был состояться 8 декабря в Бергамо (Италия), был перенесён на 9 декабря из-за сильного снегопада. По итогам этой встречи будет определён последний участник ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является лондонский «Челси».