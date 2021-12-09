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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

8 декабря прошли матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

После сыгранных матчей определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус» и «Челси».

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Матч «Аталанта» — «Вильярреал» перенесли на четверг из-за снегопада в Бергамо

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Вильярреал», который должен был состояться 8 декабря в Бергамо (Италия), был перенесён на 9 декабря из-за сильного снегопада. По итогам этой встречи будет определён последний участник ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является лондонский «Челси».

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