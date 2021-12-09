Стал известен состав корзин при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов

Несмотря на то что матч группы F между «Аталантой» и «Вильярреалом» был перенесен на четверг, 9 декабря, из-за обрушившегося на Бергамо снегопада, стали полностью известны корзины при жеребьевке ⅛ финала Лиги чемпионов.

В число «сеяных» команд попали:

«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).

«Несеяными» стали:

«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал (Испания)/»Аталанта«(Италия), “Зальцбург” (Австрия), “Челси” (Англия).

Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря (начало в 14.00 по московскому времени).

Согласно правилам жеребьевки, команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе не могут сыграть друг с другом в ⅛ финала.

«Сеяные» команды проведут первый матч на выезде, ответный — на своем поле.