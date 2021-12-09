В FARE отреагировали на свист болельщиков «Зенита» в адрес «Челси» за преклонение колена

«Челси» — британский клуб, который имеет значительное влияние в России, они поступают правильно. Печально видеть, что во многих местах по всей Европе, не только в России, призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн.
Опыт футболистов из числа меньшинств, которые сталкиваются с реальным насилием, игнорируется для получения политических очков«, — сказали “СЭ” в FARE.
Перед стартовым свистком прошла традиционная акция с преклонением колена. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили эту акцию свистом.
Все игроки лондонского клуба и арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк опустились на одно колено. Из футболистов «Зенита» акцию поддержали только бразильцы Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос, колумбиец Вильмар Барриос и хорват Деян Ловрен.
Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом многих спортивных мероприятий.