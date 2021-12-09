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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В FARE отреагировали на свист болельщиков «Зенита» в адрес «Челси» за преклонение колена

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала то, что болельщики «Зенита» освистали акцию «Челси» в поддержку BLM перед матчем Лиги чемпионов (3:3).

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Болельщики «Зенита» освистали акцию с преклонением колена перед матчем с «Челси»

«Челси» — британский клуб, который имеет значительное влияние в России, они поступают правильно. Печально видеть, что во многих местах по всей Европе, не только в России, призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн.

Опыт футболистов из числа меньшинств, которые сталкиваются с реальным насилием, игнорируется для получения политических очков«, — сказали “СЭ” в FARE.

Перед стартовым свистком прошла традиционная акция с преклонением колена. Болельщики на стадионе в Санкт-Петербурге встретили эту акцию свистом.

Все игроки лондонского клуба и арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк опустились на одно колено. Из футболистов «Зенита» акцию поддержали только бразильцы Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос, колумбиец Вильмар Барриос и хорват Деян Ловрен.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») перед началом многих спортивных мероприятий.

Зенит
3:3
Первый тайм: 2:1
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