В FARE отреагировали на свист болельщиков «Зенита» в адрес «Челси» за преклонение колена

«Челси» — британский клуб, который имеет значительное влияние в России, они поступают правильно. Печально видеть, что во многих местах по всей Европе, не только в России, призыв к равенству превращается в инструмент культурных войн.



Опыт футболистов из числа меньшинств, которые сталкиваются с реальным насилием, игнорируется для получения политических очков«, — сказали “СЭ” в FARE.