Рейтинг УЕФА: «Зенит» восстановил отрыв России от Украины, чьи клубы не вышли в евровесну

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После очередных матчей еврокубков Россия по-прежнему сохраняет 10-е место в рейтинге УЕФА.

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3), принес России одно зачетное очко и 0,2 балла. Восстановлен прежний отрыв от Украины, чье «Динамо» уступило «Бенфике» (0:2).

Таким образом, расстояние между нашей лигой и украинской, которые боролись за место в первой десятке в таблице коэффициентов УЕФА, снова составляет 1,282 балла. У российских клубов по итогам последних пяти сезонов 32,882 балла. У украинских — 31,6 балла.

Последние пока сохранили одну команду — в четверг последний матч в Лиге конференций проведет «Заря». После этого она, как «Шахтер» и «Динамо», завершит выступление в еврокубках-2021/22.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. "Зенит" ЛЧ 4 4 8 2. "Спартак" ЛЧ/ЛЕ 5 0 5 3. "Сочи" ЛК 3 0 3 4. "Локомотив" ЛЕ 2 0 2 5. "Рубин" ЛК 0,5 0 0,5

Всего: 18,5 очка, 5 команд, коэффициент 3,700 балла, 27-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в ⅛ финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку.

Оставшиеся матчи

Россия

9 декабря. «Легия» — «Спартак».

9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».

Украина