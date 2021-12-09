«Бавария» раздавила «Барсу». Команду Хави вышвырнули из Лиги чемпионов в гробовой тишине

Чуда не случилось. Чтобы остаться в Лиге чемпионов, «Барселоне» нужно было побеждать на выезде «Баварию» или надеяться, что «Бенфика» потеряет очки в домашнем матче с киевским «Динамо». Не произошло ни того, ни другого.

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В первом тайме можно было ожидать, что «Барселона» пойдёт вперёд, но всё было наоборот. «Бавария» оставила команду Хави без мяча (удручающие 38 процентов владения у гостей) и принялась её душить. Итог закономерный: мюнхенцы забили два в концовке тайма. На 34-й минуте мяч после удара Томаса Мюллера едва пересёк линию, а на 43-й Лерой Зане с помощью снега и дождя прошил Марка-Андре тер Штегена издалека.

К чести «Барселоны», в начале второго тайма она взбодрилась и довела несколько атак до удара по воротам. Но преимущество «Баварии» в классе ощущалось в каждую секунду. На 62-й минуте беспощадные немцы наказали в третий раз — Джамал Мусиала без сопротивления закатил мяч в ворота после прострела.

На этом «Бавария» остановилась и добивать «Барселону» не стала. Во втором тайме гости даже больше владели мячом, но до реального голевого момента дело так и не дошло. Закономерные 3:0 в практически гробовой тишине мюнхенской «Альянц-Арены» — матч из-за ковидных ограничений проходил без зрителей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L6_ZIuxua60" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итог в группе E: «Бавария» выбивает 18 очков из 18 и влетает в ⅛ финала Лиги чемпионов в статусе одного из фаворитов всего турнира. «Бенфика» с 8 очками заняла второе место и составит компанию мюнхенцам в плей-офф. Последняя строчка за «Динамо» Мирчи Луческу, киевляне набрали всего 1 очко.

А легендарная «Барселона» (7) на дне — третье место и первое за 17 лет участие в Лиге Европы. При этом в последний раз «Барса» вылетела так рано из Лиги чемпионов ещё в начале 21-го века. Унизительный нюанс из статистики: сине-гранатовые в этом розыгрыше Лиги чемпионов забили два гола и пропустили девять. Серьёзно, два гола за шесть матчей! Хорошая новость всего одна: хуже уже вряд ли будет. Возможно, в Лиге Европы «Барселона» пройдёт очищение и вернётся более сильной.