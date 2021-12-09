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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ренн» намерен оспорить в УЕФА перенос матча Лиги конференций

«Ренн» не согласен с переносом матча группового этапа Лиги конференций против «Тоттенхэма» в Лондоне и намерен оспорить это решение в УЕФА, говорится в заявлении на официальном сайте французского клуба.

Ренн
Тоттенхэм ХотспурЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Встреча 6-го тура группы G должна была пройти в Лондоне в четверг, 9 декабря, и начаться в 23:00 мск, однако в среду пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что клуб не сможет принять участие в игре из-за вспышки коронавируса в команде, и матч будет перенесен.

Как отмечается в релизе пресс-службы «Ренна», данное решение было принято «Тоттенхэмом» и британскими органами здравоохранения в одностороннем порядке, оно не было подтверждено УЕФА. Согласно регламенту, игра должна состояться, если в заявке команд есть по 13 полевых игроков и вратарь.

Также отмечается, что в начале дня «Тоттенхэм» уведомил «Ренн» по электронной почте, что матч состоится, не предупредив французский клуб о своем намерении не играть до того, как французская команда прибыла в Лондон. Все вышеизложенные обстоятельства «Ренн» считает грубым нарушением принципа честной игры.

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