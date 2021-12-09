«Ренн» намерен оспорить в УЕФА перенос матча Лиги конференций

Встреча 6-го тура группы G должна была пройти в Лондоне в четверг, 9 декабря, и начаться в 23:00 мск, однако в среду пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила, что клуб не сможет принять участие в игре из-за вспышки коронавируса в команде, и матч будет перенесен.

Как отмечается в релизе пресс-службы «Ренна», данное решение было принято «Тоттенхэмом» и британскими органами здравоохранения в одностороннем порядке, оно не было подтверждено УЕФА. Согласно регламенту, игра должна состояться, если в заявке команд есть по 13 полевых игроков и вратарь.