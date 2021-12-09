У «Спартака» четыре сценария в «группе смерти». Чего ждать от матча года в Польше?

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 9.12.2021, 20:45 Легия - Спартак -

Вот он, момент истины. Сегодня «Спартак» сыграет с «Легией» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Ситуация удивительная — в группе, которую уже называют «группой смерти», такая плотность, что ещё совершенно ничего не решено. Так что игра в Польше — матч года для москвичей.

Сейчас красно-белые на второй строчке с 7 очками, выше — «Лестер» (8), ниже — «Наполи» (7) и «Легия» (6). Но по итогам тура спартаковцы могут занять вообще любое место. Давайте разбираться, какие сценарии возможны.

«Спартак» — первый

Такое вполне реально. Для этого красно-белым нужно обязательно победить «Легию» и рассчитывать, что «Лестер» не переиграет на выезде «Наполи». В случае ничьей этих команд у «Спартака» будет чистое преимущество по очкам, а в случае победы итальянцев — по личным встречам. Лучано Спаллетти вновь будет недоволен.

Этот сценарий — лучший для «Спартака». С этого сезона в Лиге Европы по-новому распределяются места в группе, и тот, кто займёт первое место, отправится не в 1/16 финала, а сразу в ⅛. Избежать двух встреч с условным «Лацио» было бы здорово.

«Спартак» — второй

Такое может произойти даже в том случае, если красно-белые победят «Легию». Вторым местом придётся довольствоваться, если «Лестер» переиграет «Наполи». Причём победа англичан развязывает руки «Спартаку» до неприличия — в Польше можно будет даже сыграть вничью.

Второе место оставит «Спартак» в Лиге Европы, но начать рубиться в плей-офф придётся с 1/16 финала. А там будут не только другие участники второго по значимости еврокубка, но и команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге чемпионов. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Порту» — не самые желанные соперники.

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«Спартак» — третий

Главная причина, почему «Спартаку» нужно побеждать «Легию». Опуститься на третье место можно даже сыграв вничью. Для этого «Наполи» должен взять себя в руки и переиграть «Лестер» на своём поле. У красно-белых будет равенство очков с англичанами, но личные встречи всё испортят. Если же «Спартак» проиграет, то третье место (которое покажется не таким уж и плохим исходом) обеспечит только победа «Лестера» над «Наполи».



Если вы давно привыкли, что все места, кроме первого и второго, выкидывают команды из Лиги Европы, то отвыкайте. Теперь можно стать третьим и продолжить еврокубковые приключения. Правда, играть придётся уже в Лиге конференций — новом турнире, где уровень заметно ниже.

«Спартак» — четвёртый

Страшно такое представить, но исключать полный провал нельзя. Здесь всё просто: «Спартак» проигрывает «Легии», а «Наполи» — набирает очки в матче с «Лестером». Увлекательность этого сценария заключается в том, что польская команда выйдет в плей-офф с первого места, хотя сейчас находится на последнем.