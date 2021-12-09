«Мы намерены играть». «Ренн» не согласен переносить матч Лиги конференций с «Тоттенхэмом»

«После заявления, опубликованного “Тоттенхэмом” в среду вечером, футбольный клуб “Ренн” хочет уточнить следующие факты. Во время видеоконференции с участием представителей УЕФА, “Тоттенхэма” и “Ренна” директор “шпор” объявил о намерении не проводить матч Лиги конференций в четверг вечером.



Представитель “Тоттенхэма” отказался озвучить количество зараженных коронавирусом игроков, хотя правило гласит, что матч должен организовываться до тех пор, пока в команде имеются хотя бы 13 здоровых полевых игроков и один вратарь.



“Тоттенхэм” ссылался на решение английских властей, не предоставив при этом никаких официальных документов. Поскольку УЕФА официально не отменил матч, футбольный клуб “Ренн” сохранил своё решение играть.



Столкнувшись с этим “лондонским туманом”, “Ренн” оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Это несоблюдение fair play особенно бросается в глаза, поскольку “Тоттенхэм” в среду утром подтвердил своё намерение проводить матч. А когда наша команда уже прилетела в Лондон — “Тоттенхэм” сообщил об отмене встречи», — сообщаете официальный сайт «Ренна».