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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы намерены играть». «Ренн» не согласен переносить матч Лиги конференций с «Тоттенхэмом»

Французский «Ренн» выступил с заявлением по поводу отмены матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций с «Тоттенхэм Хотспур».

Ренн
Тоттенхэм ХотспурЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Игра должна была состояться в четверг, 9 декабря. Однако вечером в среду, 8 декабря, лондонский клуб заявил, что из-за вспышки коронавируса в команде матч не состоится.

Футбол

Лига конференций 2021/2022
Группа G, 9.12.2021, 23:00

Тоттенхэм Хотспур-Ренн-

«После заявления, опубликованного “Тоттенхэмом” в среду вечером, футбольный клуб “Ренн” хочет уточнить следующие факты. Во время видеоконференции с участием представителей УЕФА, “Тоттенхэма” и “Ренна” директор “шпор” объявил о намерении не проводить матч Лиги конференций в четверг вечером.

Представитель “Тоттенхэма” отказался озвучить количество зараженных коронавирусом игроков, хотя правило гласит, что матч должен организовываться до тех пор, пока в команде имеются хотя бы 13 здоровых полевых игроков и один вратарь.

“Тоттенхэм” ссылался на решение английских властей, не предоставив при этом никаких официальных документов. Поскольку УЕФА официально не отменил матч, футбольный клуб “Ренн” сохранил своё решение играть.

Столкнувшись с этим “лондонским туманом”, “Ренн” оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Это несоблюдение fair play особенно бросается в глаза, поскольку “Тоттенхэм” в среду утром подтвердил своё намерение проводить матч. А когда наша команда уже прилетела в Лондон — “Тоттенхэм” сообщил об отмене встречи», — сообщаете официальный сайт «Ренна».

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